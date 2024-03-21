Украинский премьер опроверг информацию о просьбе Киева к Европе прислать войска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью испанской газете El Pais, что Киев не просил европейские страны присылать свои войска на помощь Вооруженным силам республики (ВСУ).

«Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск», — сказал Шмыгаль.

Украинский премьер отметил, что ни одна страна Европы не согласна отправлять военных для участия в конфликте, поскольку «это означало бы, что они вступят в войну».

До этого представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявлял, что британские власти не планируют отправлять свой армейский контингент воевать на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заверял, что его страна «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях. При этом он вновь подчеркнул, что в вопросе помощи Киеву «ничего нельзя исключать». По его словам, победа России лишит Европу безопасности, а украинское контрнаступление «прошло не так, как ожидалось». По информации Le Monde, французский президент еще в феврале говорил, что ему придется «послать ребят в Одессу».

Ранее военный эксперт оценил данные о возможных локациях войск НАТО на Украине.