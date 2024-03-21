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Военный эксперт призвал к жесткому ответу на отправку войск НАТО в помощь Киеву

Военкор Шлепченко: ответ РФ на отправку французов на Украину должен быть жестким

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French Army/AP

Ответ России на отправку военного контингента НАТО в помощь Киеву должен быть жестким и бескомпромиссным. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv озвучил военный обозреватель Влад Шлепченко. Он подчеркнул, что страны Запада продолжают творить «неприкрытый беспредел», чувствуя собственную безнаказанность.

«Риск войны с НАТО будет тем меньше, чем более жестоко и систематично мы будем истреблять присланные контингенты. Если противник пришлет своих специалистов, войска, подразделения, поставит их на границе с Белоруссией и они не будут уничтожаться каждый день — значит, риск высокий того, что НАТО начнет занимать непосредственно уже куски подконтрольной украинскому режиму территории», — отметил Шлепченко.

Он добавил, что Запад продолжит прощупывать границы дозволенного до тех пор, пока не получит решительного ответа.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась, — теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с французскими солдатами, которых отправят на Украину.

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