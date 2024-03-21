В Киеве не видят военного разрешения конфликта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете El País заявил, что Киев считает невозможным завершение конфликта военным путем.

Украинский премьер подчеркнул, что Киев не получал прямых просьб от своих союзников провести переговоры с Россией. Однако в Киеве понимают, что завершить конфликт военным путем невозможно, потому что Россия — ядерная держава.

«На данный момент прямых просьб вести переговоры с россиянами нет <...> Мы проведем мирный форум в Швейцарии, в котором мы ожидаем участия около ста стран и создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию, чтобы она прекратила войну, <…> тем самым положив конец этой войне за дипломатическим столом», — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что слышит много голосов, которые заявляют об усталости от конфликта.

До этого обозреватель из американского журнала National Interest Харрисон Касс писал, что Украине необходимо как можно скорее приступить к переговорам с Россией, так как в противном случае ее позиции могут ослабеть из-за отсутствия поддержки со стороны США.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.