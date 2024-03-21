Германия может передать Украине устаревшие самолеты

Член комитета по обороне бундестага Ян Нольте заявил, что Берлин может согласиться передать Киеву самолеты Tornado. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам Нольте, Tornado являются очень старыми самолетами, не в лучшем состоянии. На текущий момент их передача украинской стороне «рассматривается как красная линия», но в будущем подобное может произойти.

Он подчеркнул, что политики зачастую не хотят отправлять самолеты, ведь они опасаются эскалации конфликта и они не знают, как именно Киев их будет использовать.

До этого стало известно, что Нидерланды собираются передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года.

У Нидерландов есть 42 истребителя F-16, которые заменены на более современные F-35. Руководство страны выразило намерение передать Украине до 24 самолетов, а остальные 18 использовать для подготовки пилотов.

До этого стало известно. что истребитель F-16 рухнул в Греции. Пилот успел покинуть борт. Обстоятельства инцидента пока до конца не выяснены.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.