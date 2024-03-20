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Больше тысячи детей на три недели вывезут из обстреливаемой Белгородской области

Губернатор Гладков: 1200 детей на три недели эвакуируют из Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Более тысячи детей на три недели на время эвакуируют из обстреливаемой Белгородской области в другие российские регионы. Об этом рассказал губернатор приграничной области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря», — уточнил он.

Согласно информации Гладкова, 805 ребят направятся в Пензу, остальные отдохнут в Калуге и Тамбове. По предварительному решению, детей планируется эвакуировать на три недели, но если возникнет необходимость, то пребывание в безопасном месте можно будет пролонгировать.

По словам главы региона, в общей сложности белгородским властям поступило предложение принять несовершеннолетних более чем от десяти губернаторов регионов РФ.

Перед этим пресс-служба министерства обороны России сообщала, что дежурные средства противовоздушной обороны в очередной раз ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью.

Ранее дрон-камикадзе атаковал село Долгое в Белгородской области.

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