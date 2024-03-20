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В Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР

ВС РФ уничтожили в Харькове военных ГУР, виновных в атаке на Белгород

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия ударила по заводу в Харькове, где дислоцировались военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины. Они участвовали в нападениях на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня днем был нанесен удар по городу Харьков, по производству беспилотников», — сказал он.

Лебедев пояснил, что на заводе «было расположение личных сил», сюда недавно прибыли военные ГУР из числа тех, кто пытался штурмовать Белгородскую область.

Под ракетный удар попали и собиравшие беспилотники рабочие с Западной Украины, и иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением дронов.

До этого украинская разведка взяла на себя ответственность за атаку на аэродром Энгельса.

В середине марта удар гранатой по группе украинских диверсантов попал на видео.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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