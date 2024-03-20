Конфликт на Украине заставил США отказаться от дальнобойной гаубицы

Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы. Конфликт на Украине продемонстрировал бесперспективность нового оружия с учетом темпа современных боевых действий, передает РИА Новости.

Программу по ствольной артиллерии повышенной дальности в США запустили в 2019 году. В ходе испытаний опытная самоходка XM1299 смогла поразить цель на рекордном для американских гаубиц расстоянии в 65 км. Затем в порядке эксперимента из новой гаубицы выстрели управляемым снарядом на 110 км.

«САУ получилась высокотехнологичной, <…>. И абсолютно непригодной в современной войне», — отметили в публикации.

Испытания показали, что орудие отличает недолговечность. Начальник отдела закупок Пентагона Даг Буш указал на ряд инженерных несовершенств, в частности, крайне низкую «живучесть ствола». С аналогичной проблемой столкнулись артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющие на немецких САУ PZH 2000, ресурс стволов этого западного оружия тоже заканчивается очень быстро.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.