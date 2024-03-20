Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конфликт на Украине заставил США отказаться от дальнобойной гаубицы

Армия США отказалась от перспективной дальнобойной гаубицы из-за ВСУ

close
100%
Минобороны России

Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы. Конфликт на Украине продемонстрировал бесперспективность нового оружия с учетом темпа современных боевых действий, передает РИА Новости.

Программу по ствольной артиллерии повышенной дальности в США запустили в 2019 году. В ходе испытаний опытная самоходка XM1299 смогла поразить цель на рекордном для американских гаубиц расстоянии в 65 км. Затем в порядке эксперимента из новой гаубицы выстрели управляемым снарядом на 110 км.

«САУ получилась высокотехнологичной, <…>. И абсолютно непригодной в современной войне», — отметили в публикации.

Испытания показали, что орудие отличает недолговечность. Начальник отдела закупок Пентагона Даг Буш указал на ряд инженерных несовершенств, в частности, крайне низкую «живучесть ствола». С аналогичной проблемой столкнулись артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющие на немецких САУ PZH 2000, ресурс стволов этого западного оружия тоже заканчивается очень быстро.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами