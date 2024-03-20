Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу представил своего нового заместителя

Шойгу представил заместителя Булыгу по материально-техническому обеспечению

close
100%
Пресс-служба Центрального военного округа/Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу представил своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению армии — генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Перед началом заседания коллегии Минобороны России... Шойгу представил, назначенного на должность указом президента Российской Федерации, нового заместителя министра обороны РФ, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — говорится в сообщении ведомства.

Андрей Булыга родился 13 октября 1968 г. в поселке Сары-Озек Кербулакского района в Казахстане. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году – Военную академию тыла и транспорта, 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ.

В 2018 году Булыга был назначен заместителем командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению.

Ранее адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами