Министр обороны России Сергей Шойгу представил своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению армии — генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Перед началом заседания коллегии Минобороны России... Шойгу представил, назначенного на должность указом президента Российской Федерации, нового заместителя министра обороны РФ, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — говорится в сообщении ведомства.

Андрей Булыга родился 13 октября 1968 г. в поселке Сары-Озек Кербулакского района в Казахстане. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году – Военную академию тыла и транспорта, 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ.

В 2018 году Булыга был назначен заместителем командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению.

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