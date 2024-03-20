В США заявили о наступлении ВС России на Украине по всей линии фронта

Российская армия в ходе специальной военное операции (СВО) проводит наступательные действия по всей линии фронта — от севера до юга Украины. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Россия захватила несколько небольших деревень, пытаясь продвинуться вперед», — пишут журналисты.

Согласно данным издания, в северо-восточной части республики Вооруженные силы (ВС) России по пересеченной местности приближаются к городу Купянск. В районе Донбасса ВС РФ продвигаются сразу по четырем направлениям, стремясь не упустить фланговые возможности, полученные после взятия Авдеевки месяцем ранее.

При этом по информации Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Авдеевском направлении украинская армия еще удерживает оборонительные позиции в западной стороне.

«Украина борется за сохранение небольших завоеваний», — заключается в материале.

Накануне экс-офицер ВСУ Игорь Лапин заявил,что бойцы ВСУ не в силах перехватить инновационные российские ударные дроны прототипа «Орлан».

Ранее в США раскрыли главную причину потерь ВСУ на поле боя.