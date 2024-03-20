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Шойгу назвал число городов РФ, в которых пройдут парады на День Победы

Шойгу: военные парады на День Победы пройдут в 28 российских городах

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Военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Об этом объявил глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, чьи слова передает ТАСС.

«В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны», — заявил министр в рамках заседания коллегии ведомства.

Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

В грядущем параде Победы на Красной площади ожидается участие 9 тыс. человек и 75 единиц оружия и авиации Воздушно-космических сил (ВКС), добавил Шойгу.

Помимо того, в составе пешей колонны пройдут полки, батальоны, роты различных войск Вооруженных сил России, участники спецоперации, Суворовских, Нахимовского, кадетского и музыкального училищ, военнослужащие женского пола, казаки и военный оркестр.

Перед этим пресс-служба Музея Победы сообщала, что на Красной площади завершилась трехдневная выставка, посвященная параду 7 ноября 1941 года. Там был организован музей под открытым небом с настоящей военной техникой, макетами жилых домов времен начала Великой Отечественной войны и актерами, которые разыгрывают сцены бытовой жизни ноября 1941 года.

Ранее Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России.

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