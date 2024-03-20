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Шойгу назвал потери украинских войск при попытках прорыва на территорию России

Шойгу: ВСУ потеряли 3501 бойца за 8 дней при попытках прорыва на территорию РФ

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы Украины при попытках прорыва на территорию России за 8 суток потеряли более 3,5 тыс. военнослужащих, все атаки отражены. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе вступительного слова на заседании коллегии ведомства, передает «Интерфакс».

Украинские войска предприняли ряд попыток захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях, рассказал глава ведомства.

«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч, а точнее 3501 человек, из них 790 — безвозвратные потери», — сказал Шойгу.

По его данным, российские войска уничтожили 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, а также пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8.

Наиболее активные действия, по его словам, велись в районе села Козинка Белгородской области. ВСУ были отброшены за пределы российской территории, добавил министр.

16 марта Минобороны РФ опубликовало кадры сражения под Козинкой.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

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