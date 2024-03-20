Военный, спасший будущего Героя России, получил орден Мужества

Военнослужащий Сергей Соленов, имеющий позывной «Колючий», получил орден Мужества за спасение командира взвода лейтенанта Александра Левакова от украинского дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, Соленов заметил дрон над Леваковым и, не раздумывая, закрыл командира своим телом от сброшенной с беспилотника гранаты, в результате чего спас ему жизнь. Выжили оба бойца.

В последующие месяцы Леваков совершил подвиг, находясь в составе экипажа танка «Алеша», члены которого получили звание Героев России.

«Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Александр поступил бы также», — прокомментировал свое награждение боец «Колючий».

По словам Соленова, ему было приятно, что Леваков лично приехал на церемонию вручения награды и пожал ему руку.

Экипаж российского танка «Алеша» за отражение атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении был представлен к государственным наградам в августе 2023 года. Согласно заявлению, экипаж наградили за проявленное в бою мужество и героизм.

Танк нанес удары нескольким единицам техники ВСУ, которые намеревались атаковать на одном из участков фронта. Как писали СМИ, российские военные поразили семь единиц техники, еще несколько бронемашин противника были разбиты противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Ранее Совфед одобрил закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО в случае получения награды.