Вооруженные силы России уничтожили четвертый танк Abrams с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, танк ликвидировали на Авдеевском направлении. Там в населенном пункте Бердычи разведчики засекли передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар. Боевую машину сначала обезвредили. Потом второй удар нанес FPV-дрон, который уничтожил американский танк.

Помимо того, российские разведчики добрались до подбитой техники и смогли ее осмотреть, а также достать оттуда необходимые образцы, заключили в Минобороны.

До этого Вооруженные силы России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой в Донецкой народной республике. По его словам, российские подразделения продолжают «давить противника» на Авдеевском направлении. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что удары значительно усложнят логистику ВСУ на этом участке фронта.

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