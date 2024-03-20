Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили четвертый танк Abrams

Минобороны РФ: военные уничтожили четвертый танк Abrams с помощью FPV-дрона

close
100%
Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили четвертый танк Abrams с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, танк ликвидировали на Авдеевском направлении. Там в населенном пункте Бердычи разведчики засекли передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар. Боевую машину сначала обезвредили. Потом второй удар нанес FPV-дрон, который уничтожил американский танк.

Помимо того, российские разведчики добрались до подбитой техники и смогли ее осмотреть, а также достать оттуда необходимые образцы, заключили в Минобороны.

До этого Вооруженные силы России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой в Донецкой народной республике. По его словам, российские подразделения продолжают «давить противника» на Авдеевском направлении. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что удары значительно усложнят логистику ВСУ на этом участке фронта.

Ранее в Госдуме назвали лучший сценарий окончания СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами