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Медик назвал группы эвакуации одной из приоритетных целей для Украины

Военный медик «Днепр»: ВСУ на поле боя стараются бить по группам эвакуации

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Группы эвакуации — это приоритетные цели для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом РИА Новости сообщил командир отделения эвакуации штурмовой бригады «Урал» с позывным «Днепр».

«Четыре, пять человек компактно в кучке – это отличная цель для миномета», — пояснил он.

«Днепр» отметил, что в группах эвакуации работают одни из самых отчаянных солдат, так как они идут вперед под шквальным огнем ради раненых. По его словам, многие из этих военнослужащих получили ранения или даже расстались с жизнью, выполняя такую работу.

Собеседник агентства признался, что сам был тяжело ранен, однако все равно вернулся на фронт, чтобы продолжать выполнять свои обязанности.

До этого член Общественного совета при министерстве обороны России Виктор Баранец заявлял, что в первую очередь украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются прорваться на территорию России ради пиара.

Ранее в МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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