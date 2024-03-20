США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух-земля» в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования. Об этом говорится в заявлении ВВС США, передает ТАСС.

Отмечается, что запуск был осуществлен 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

До этого в США испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1).

14 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен укреплять противовоздушную оборону (ПВО) и противоракетную оборону (ПРО).

По словам генсека, гиперзвуковые ракеты РФ представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции Российской Федерации в развитие современных систем оружия. При этом он сказал, что у альянса якобы есть возможности защищаться против такого оружия.

До этого военный аналитик Виктор Мураховский выразил мнение, что заявления Пентагона о планах по конвенциональному использованию гиперзвукового оружия говорят о том, что США продолжают работать над различными программами в рамках концепции «молниеносного глобального удара» по России.

Ранее сообщалось, что Германия закажет у США крылатые ракеты.