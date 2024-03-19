В МИД РФ заявили, что высылка дипломата из Кишинева не останется без ответа

Недружественные действия Кишинева, в числе которых высылка российского дипломата, не останутся без ответа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», — отметила она.

По словам дипломата, антироссийская кампания, проводимая молдавским руководством направлена на разрушение «имеющих глубокие исторические корни» российско-молдавских отношений.

Во вторник, 19 марта сотрудника посольства РФ в Молдавии объявили персоной нон грата.

До этого стало известно, что МИД Молдавии вызвал посла России из-за голосования в Приднестровье. До этого Молдавия выразила протест российскому послу Олегу Васнецову из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республике шести участков для голосования на президентских выборах.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.