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В СВР заявили о подготовке Францией 2 тыс. человек для отправки на Украину

СВР заявила о подготовке двух тысяч французских военных для отправки на Украину

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French Army/AP

Французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину. Об этом заявил директор Службы внешнего разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — заявил Нарышкин.

Он добавил, что во французском генералитете опасаются того, что такой значительный контингент войск будет проблематично незаметно перебросить на Украину — что, по словам Нарышкина, сделает французских солдат мишенью для российской авиации и ракет.

До этого начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия Франции готовится к «самым тяжелым столкновениям», чтобы в случае необходимости отстаивать государственные интересы.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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