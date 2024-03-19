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В Белгородской области системы ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ

Гладков сообщил о повреждениях после отражения атаки ВСУ в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Шебекинском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку со стороны Вооруженных сил Украины, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и автомобиль. В селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – автомобиль, рассказал Гладков.

На месте работают оперативные службы, информация уточняется.

До этого губернатор региона сообщал, что в результате воздушных ударов Вооруженных сил Украины по поселку Разумное три человека получили серьезные ранения, у 14-летнего подростка «произошла частичная ампутация руки», осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности. Подросток получил ранения в результате попадания осколков в частный дом.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

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