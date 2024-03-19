Главком ВСУ назвал приоритетную задачу на посту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем приоритетом своей работы на посту. Он заявил в Telegram-канале, что технологии и технологичность — «залог превосходства» над Россией.

Сырский также рассказал, что другим приоритетом стало обеспечение военных новейшим вооружением. Здесь, по его словам, ВСУ делают отдельный акцент на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам и автоматизированным системам управления.

«Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное превосходство над количественно превосходящим противником», — добавил Сырский.

Он отметил, что важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации, является сохранение жизней военных.

До этого Сырский заявил о неожиданно хорошей оснащенности Вооруженных сил России под Авдеевкой. Сложности с попытками удержать там позиции главком ВСУ связал с активным наступлением ВС РФ с применением FPV-дронов и других беспилотников, регулярными мощными артиллерийскими обстрелами и периодическими ударами авиации с дальнего расстояния.

В середине марта Сырский признал сложной ситуацию на фронте и предупредил о риске продвижения российских войск.

Ранее пасынок Сырского попросил Путина дать ему паспорт РФ.