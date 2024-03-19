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Марочко заявил об уничтожении базы наемников, готовивших теракты в Белгородской области

Марочко: базу готовивших теракты в РФ наемников уничтожили у Волчанска

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в районе Волчанска российские войска уничтожили базу наемников, которых готовили для совершения терактов в Белгородской области.

Он рассказал, что в Харьковской области в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских войск.

«В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области», — сказал Марочко.

Кроме того, по его словам, между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка была разбита перевозившая военные грузы колонна, также российским ударом были сорваны ротационные мероприятия ВСУ в районе Песчаного.

14 марта сообщалось, что российские войска уничтожили склады с оружием ВСУ под Купянском.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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