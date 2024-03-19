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Российские войска улучшили положение на Южно-Донецком направлении

МО: войска РФ отразили две контратаки первой президентской бригады Украины в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки первой президентской бригады Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает ТАСС.

«Подразделения группировки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки формирований первой бригады президента Украины в районе Урожайного, уничтожили группу резерва 108-й бригады территориальной обороны на пикапах в районе Мирного», — сказал Гордеев.

По его словам, российские военные также пресекли попытки усиления украинской стороной передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя. Ударом бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады, а также 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Шахтерского и Старомайорского.

Как уточнил Гордеев, на Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре единицы автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов и станцию радиоэлектронной разведки.

18 марта Минобороны России сообщало, что российские истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ.

16 марта российские военные улучшили тактическое положение на переднем крае Южно-Донецкого направления.

Ранее Минобороны РФ показало бой с диверсантами в Белгородской области.

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