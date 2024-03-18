Дрон «Скат» обнаружил готовившуюся к обстрелу Белгорода украинскую РСЗО

Российские военные поразили украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire, обнаруженную дроном «Скат». Об этом сообщили в концерне «Калашников», передает ТАСС.

«В зоне СВО беспилотник «Скат-350М» производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода», — заявили в предприятии.

Уточняется, что координаты установки были получены благодаря БПЛА и оперативно переданы в Минобороны России. В результате ракетного удара РСЗО получила критические повреждения и вышла из строя.

17 марта сообщалось, что подразделения Росгвардии помогли ВС РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня RM-70 Vampire.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Утром 17 марта после объявления ракетной опасности Минобороны сообщало об уничтожении девяти боеприпасов из этой установки, а также о сбитии трех снарядов РСЗО «Ураган» над регионом.

Ранее российские военные помешали ВСУ атаковать Белгородскую область.