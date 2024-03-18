ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского военного самолета

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии были подняты в воздух из-за обнаружения российского военного самолета. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщает ВВС ФРГ.

По их информации, в понедельник, 18 марта, истребители сил быстрого реагирования были подняты из Лаге (на севере Германии. — «Газета.Ru»), чтобы идентифицировать российский военный самолет Ил-20М «без плана полета и радиоконтакта». Вместе с немецкими самолетами в воздух также поднимались шведские истребители.

Ранее сообщалось, что истребители Eurofighter ВВС Германии, принимающие участие в миссии НАТО по надзору за воздушным пространством над Балтийским морем, были задействованы из-за российского Ил-20.

До этого истребители Военно-воздушных сил Германии подняли в воздух из-за пролета российского военного самолета в международном воздушном пространстве вблизи балтийского острова Рюген.

В ВВС Германии утверждали, что истребители Eurofighter 71-й тактической эскадрильи, базирующейся на авиабазе Лааге в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, обнаружили в международном воздушном пространстве над островом Рюген летящий без сигнала транспондера российский разведывательный самолет Ил-20.

Ранее два истребителя Су-27 Вооруженных сил РФ подняли в воздух по тревоге из-за того, что к российской границе подлетели три британских самолета.