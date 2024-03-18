В Госдуме в «санитарную зону» на Украине включили Харьков и Одессу

При создании «санитарной зоны» на Украине в нее необходимо включить ряд городов и населенных пунктов, в том числе – Харьков и Одессу, считает зампред Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Безопасность территории российских регионов обеспечит «санитарная зона» в 400 км, заявил он в беседе с НСН.

О возможности создания «санитарной зоны» заявил президент Владимир Путин. По его мнению, она должна быть настолько глубокой, чтобы защищать от современных средств поражения западного производства.

«Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты, — заявил Водолацкий в беседе с НСН. — Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок. Мы должны взять эту территорию под контроль, отодвинуть войска».

Сегодня в зоне проведения военной спецоперации применяются ракетные установки, которые способны поражать цель на дальности до 500 км, и территория «санитарной зоны» должна быть не меньше, заявил в свою очередь военный эксперт Алексей Подберезкин. По его мнению, заявление президента связано с тем, что предстоящим летом в зоне проведения спецоперации появятся истребители F16.

«Обнаружение этих самолетов на дальних подступах — задача санитарной зоны. Контроль сухопутными войсками позволит обезопасить ее», — заявил военный эксперт.

Напомним, в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» Путин подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Как может выглядеть такая зона и какие условия необходимы для ее создания объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.