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Россия ударила по командному составу СБУ и ВСУ

Минобороны России сообщило об ударе по месту встречи командиров СБУ и ВСУ

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Emilio Morenatti/AP

Российские военные нанесли массированный удар по месту, где проходило совещание представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в сводке по состоянию на 18 марта.

«Был нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, однако точная локация и время проведения операции не уточняются.

При этом в министерстве добавили, что для удара были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

Согласно данным Минобороны, в результате действий этих подразделений также была поражена живая сила и военная техника Украины в 137-ми районах страны.

16 марта бывший глава Херсона и экс-депутат Рады, губернатор Херсонской области с 23 сентября 2023 года Владимир Сальдо сообщал, что российские военные ликвидировали группы военных, задействованных в управлении беспилотниками ВСУ. По его словам, солдаты Киева планировали атаки на объекты на левобережье Днепра.

При этом еще в январе газета The Wall Street Journal утверждала, что ВСУ в ходе конфликта потеряли тысячи бойцов, включая наиболее опытных и мотивированных военных. По данным издания, такое высокое число потерь связано в том числе с проведением контрнаступления в 2023 году.

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.

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Операция на Украине
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