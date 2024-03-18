Во время обстрела Белгорода пострадал один человек

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода утром 18 марта пострадал один человек. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства региона, сообщает Telegram-канал мэрии.

Помимо пострадавшего, в городе зафиксировали повреждения. Так, снаряды прилетели в частный дом, хозпостройку, автомобиль и автобус. Представители городской администрации выехали на места прилетов.

Тем временем в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность.

Накануне в результате обстрела ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя. По словам главы региона, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел женщину. Врачи диагностировали у нее слепое ранение головы.

Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине.

Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам. В настоящее время мужчина и женщина госпитализированы, им экстренно оказывают помощь врачи.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на поселок в Белгородской области.