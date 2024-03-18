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Во время обстрела Белгорода пострадал один человек

Мэр Белгорода Демидов сообщил об одном пострадавшем после обстрела

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Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода утром 18 марта пострадал один человек. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства региона, сообщает Telegram-канал мэрии.

Помимо пострадавшего, в городе зафиксировали повреждения. Так, снаряды прилетели в частный дом, хозпостройку, автомобиль и автобус. Представители городской администрации выехали на места прилетов.

Тем временем в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность.

Накануне в результате обстрела ВСУ Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя. По словам главы региона, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел женщину. Врачи диагностировали у нее слепое ранение головы.

Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине.

Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам. В настоящее время мужчина и женщина госпитализированы, им экстренно оказывают помощь врачи.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на поселок в Белгородской области.

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