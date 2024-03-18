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Российские военные нанесли 50 авиационных ударов по позициям ВСУ

Группировка «Центр» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки «Центр» российских войск в течение дня нанесли 50 авиационных ударов по позициям украинских войск в районах Тоненького, Северного, Новобахмутовки и Бердычей в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Удары были нанесены бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией.

Кроме того, посредством тяжелых огнеметных систем ТОС-1А российские военные поразили два опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе Первомайского.

Украинская армия потеряла до 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 120-мм миномет, а также 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Также министерство обороны РФ сообщало, что российские самолеты-истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ, использовав авиационные бомбы ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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