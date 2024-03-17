В МИД Австрии оценили возможность отправки военных на Украину

Руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена в силу своего нейтралитета не планирует отправлять военных на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнения, подобные обсуждения являются ненужными, Вена будет придерживаться нейтралитета. Министр добавил, что Австрия не будет отправлять Украине военных, военный материал, оружие или боеприпасы.

Шалленберг подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по данному вопросу.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, в том числе США, не должны выступать категорически против идеи отправки войск на Украину, если конфликт усугубится.

Накануне глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни выражал мнение, что НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявлял, что Украине не нужны французские военные. Он уточнил, что если Россия вступит в конфликт с одной из стран НАТО, то французские военные могут быть отправлены в одну из стран Североатлантического альянса.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.