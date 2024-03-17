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Два беспилотника уничтожили в Брянской области

Минобороны России: два БПЛА Ту-141 «Стриж» сбили в Брянской области

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Depositphotos

В 18:00 (мск) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам Российской Федерации c применением двух многоцелевых беспилотных летательных аппаратов Ту-141 «Стриж».

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку ВСУ нанести удар с применением беспилотного летательного аппарата по территории РФ, дрон был уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что российская система ПВО сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. Помимо того, МО также доложило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Ранее в МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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