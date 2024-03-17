В МИД Латвии посоветовали Британии ввести воинскую повинность

Великобритании необходимо ввести воинскую повинность в целях сдерживания России. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с британской газетой The Telegraph.

«Мы настоятельно рекомендуем так поступить», — утверждает он.

По оценке министра, властям Соединенного Королевства неминуемо придется увеличить военные расходы вплоть до 3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Кариньш порекомендовал другим странам, входящим в НАТО, взять на рассмотрение модель «тотальной обороны», согласно которой большое число граждан может быть оперативно призвано в армию. В качестве примера глава ведомства привел Финляндию, где при небольшой численности постоянного армейского контингента существует большой и хорошо подготовленный резерв на случай войны.

В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «наивная» Европа должна избежать ошибок 1930-х годов, активизируя и расширяя свою оборонную промышленности для «сдерживания России».

Ранее сообщалось о разработке Германией плана сдерживания России.