Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Российские системы противовоздушной обороны (ПАО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отмечается в публикации.

Согласно информации ведомства, нейтрализованный дежурными средствами ПВО дрон оказался самолетного типа. Операция по ликвидации беспилотника произошла в небе над Белгородской областью.

Некоторое время назад пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская система ПВО сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. Помимо того, МО также доложило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Ранее в МИД назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.