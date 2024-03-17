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Немецкий репортер пришел в шок от числа уничтоженной западной техники на Украине

Немецкий журналист Шварцкопф поразился масштабам уничтоженной техники на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Огромное количество уничтоженной западной военной техники на Украине вызывает шок. С таким заявлением выступил посетивший зону проведения специальной военной операции (СВО) репортер Штеффен Шварцкопф немецкого телеканала Welt.

«Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства», — высказался он.

Журналист обратил внимание, что видел обломки боевой машины американской пехоты Bradley.

В материале отмечается, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжело справляться с российскими беспилотниками в связи с тем, что они постоянно модернизируются, а острый дефицит артиллерийских снарядов лишает украинских бойцов защищенности перед огневой мощью Российской армии.

«В день Россия использует как минимум в пять раз больше снарядов, нежели Украина», — подытожил Шварцкопф.

В феврале обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке поразился тому, что Вооруженные силы России сумели взять Авдеевку, несмотря на наличие у ВСУ серьезных укреплений, основным из которых являлся коксохимзавод.

Ранее в Китае поразились маневру России в Запорожской области в ходе СВО.

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