У Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ведут бои в Донбассе, заканчиваются боеприпасы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома США Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

Он отметил, что из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отступать на вторую и третью линии обороны,

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, в данный момент они отступают на вторую и третью линии обороны, украинцам нужна поддержка», — сказал Кирби.

Немецкий телеканал ZDF уже сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии отвечать на российские атаки, так как у них нет достаточного количества боеприпасов.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявлял, что Вооруженные силы РФ наносят многочисленные удары по позициям украинских войск в зоне боевых действий, применяя для этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Ланцет». Он подчеркнул, что эти дроны являются серьезной проблемой для украинских войск.

Ранее создатели дрона «Ланцет» представили новый беспилотный летательный аппарат.