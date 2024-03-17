Обнародованы кадры уничтожения летевшего к Москве украинского беспилотника

В интернете появились кадры момента ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося в сторону Москвы. Соответствующую видеозапись обнародовал Telegram-канал Mash.

«Момент уничтожения украинского дрона в районе столичного аэропорта Домодедово», — гласит подпись к публикации.

На кадрах просматривается, как в небе взрывается беспилотник.

Согласно информации ресурса, обломки БПЛА упали на расположенное неподалеку складское помещение.

Ранним утром 17 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевших на столицу. Оба из них были ликвидированы в городском округе Домодедово. Градоначальник отметил, что в момент происшествия никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал Shot сообщил, что сбитый в Домодедово украинский дрон был начинен стальными шариками для увеличения масштабов производимых при детонации разрушений.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили семь БПЛА в Белгородской области.