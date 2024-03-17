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Украинский снаряд взорвался в детском саду в Херсонской области

Сальдо: снаряд ВСУ сдетонировал на территории детсада в Херсонской области

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, пострадавших нет. Об этом доложил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Прилет вражеского боеприпаса на территории детского сада в поселке Брилевка», — написал он.

Согласно информации Сальдо, взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета. Пострадавших нет, но в зданиях зафиксированы повреждения: осколками разбиты окна и посечены фасады. На месте случившегося в настоящее время работают оперативные службы. Вместе с тем российские бойцы продолжают выяснять места дислокации расчетов боевиков ВСУ и наносить по ним сокрушительные удары.

Губернатор охарактеризовал инцидент как «отвратительный теракт».

Незадолго до этого избирательная комиссия Херсонской области сообщила, что ВСУ ударили по избирательным участкам в Каховке и Брилевке. Отмечается, что в Брилевке в результате инцидента есть пострадавшие. Сотрудников УИКов и избирателей эвакуировали из зданий.

Ранее в Херсонской области были ликвидированы группы украинских военных.

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