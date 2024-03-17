Росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire

Подразделения Росгвардии помогли ВС РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

По данным Росгвардии, специалисты выявили координаты установки в Харьковской области и передали их министерству обороны, после чего РСЗО была уничтожена ракетой, а ее расчет понес потери. Как уточнили журналисты, выведенная из строя РСЗО Vampire ранее наносила удары по Белгороду и готовилась к очередной атаке.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Утром 17 марта после объявления ракетной опасности Минобороны сообщало об уничтожении девяти боеприпасов из этой установки, а также о сбитии трех снарядов РСЗО «Ураган» над регионом.

Ранее власти назвали число обесточенных поселков под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.