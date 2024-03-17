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Шойгу прибыл в командный пункт Черноморского флота

Шойгу заслушал доклад от Пинчука в командном пункте Черноморского флота

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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в командный пункт Черноморского флота в Крыму, на совещании командование флота и офицеры штаба доложили ему о текущей обстановке в регионе и действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны страны.

Согласно кадрам, опубликованным в канале ведомства, от Черноморского флота с докладом выступил вице-адмирал Сергей Пинчук.

«В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа министр на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что во время совещания военные руководители флота и офицеры штаба рассказали Шойгу о «характере действий противника», а также какие боевые действия сейчас выполняют подразделения Черноморского флота в зоне своей ответственности.

Точная дата и время поездки в сообщении Минобороны не указывается. В публикации лишь говорится, что министр совершил визит «в рамках рабочей поездки». В конце сообщения также уточняется, что глава ведомства был в Севастополе, где проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя.

Ранее военный эксперт объяснил, как защитить Черноморский флот от атак ВСУ.

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