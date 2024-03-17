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В ДНР рассказали, как обмануть украинские Javelin с помощью штанги и ведра

Военкор Котенок: Javelin можно обмануть с помощью штанги и ведра со смолой

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Ukrainian Defense Ministry Press Service

Российские бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin с помощью штанги и ведер со смолой. Об этом рассказал военнослужащий из Донецкой народной республики Дмитрий с позывным «Панда» в беседе с российским военкором Юрием Котенком.

«Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка», — отметил он.

Военнослужащий отметил, что солдаты также придумали, как защитить технику от дронов. Для этого они крепят на нее шахтную резинотканевую ленту, которая используется для транспортировки грузов на производственных объектах.

По его словам, укрепленный таким образом ГАЗ-66 способен выдержать пулеметную очередь, выпущенную с 500 метров.

В январе командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что российские военные научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов.

Ранее российская спецслужба обнаружила американский противотанковый комплекс Javelin в ДНР.

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Операция на Украине
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