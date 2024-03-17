В Орловской области сбит украинский беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили очередной украинский беспилотник на подлете к Орлу.

«Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой военных», — написал глава региона.

Утром 17 марта Клычков уже сообщал о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Орловской области.

До этого Минобороны России сообщало, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над восемью регионами РФ.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военным руководством заявил, что Киев продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России, такие точки-мишени уже определены.

В этот же день в Калужской области силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали четыре украинских беспилотника.

Ранее Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово.