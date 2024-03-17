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В Орловской области сбит украинский беспилотник

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области

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Leah Millis/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Оперативную обстановку держу на контроле», — написал глава Орловской области.

До этого Минобороны России сообщало, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над восемью регионами РФ.

В ночь на 17 марта несколько украинских беспилотников пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным районного ЕДДС, дроны оперативно нейтрализовали, но в результате падения беспилотника возник пожар.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военным руководством заявил, что Киев продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России, такие точки-мишени уже определены.

Ранее Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово.

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