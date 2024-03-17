Военные США нанесли новый удар по Йемену. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

По его информации, между 21:00 и 22:30 по времени Саны 16 марта (совпадает с московским — «Газета.Ru») американские военнослужащие уничтожили пять надводных дронов и один беспилотник на территориях Йемена, подконтрольных мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах».

Командование также сообщило, что 16 марта хуситы выпустили два беспилотных летательных аппарата в направлении Красного моря, один из них был сбит, второй, предположительно, упал в воду.

Ранее движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило о точной атаке на американский корабль Pinocchio в Красном море.

До этого сообщалось, что атаки хуситов в Красном море увеличили спрос на транзит грузов в Европу через РФ. Руководитель отдела морской логистики фирмы Kuehne & Nagel Майкл Олдуэлл рассказал, что в нынешних условиях существует «больший спрос» на доставку товаров из Азии в Европу по железной дороге.

Ранее папа Римский призвал закончить войны.