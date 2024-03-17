В ЦАР раскрыли перспективы военно-технического сотрудничества с Россией

Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа, передает РИА Новости.

«Разговоры об этом продвинулись», — сказал он.

Молуа уточнил, что не располагает деталями переговоров, но знает, что «такие обсуждения идут».

До этого стало известно, что Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом. В программе визита премьер-министра ЦАР значилось посещение Москвы и Санкт-Петербурга, обсуждение с представителями кабмина сотрудничества в энергетике и образовании.

Накануне Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). опубликовал доклад по экспорту вооружений. Россия в нем опустилась на третье место. На первом месте снова оказались США, удерживающие 42% мирового рынка.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских инструкторов отразила атаку боевиков из Судана.