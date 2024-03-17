В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован военнослужащий аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Самчук с позывным «Каркаде». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Данную информацию подтвердил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). До ухода на фронт Самчук работал кинооператором. Он отправился добровольцем в зону боевых действий в 22 года, сразу после окончания института в 2023 году.

14 марта стало известно, что российские военные ликвидировали бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать с саблями на крыше Кремля.

21 февраля военкор Юрий Котенок сообщил, что в зоне спецоперации ликвидировали бразильского наемника Максуэла Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

До этого стало известно, что наследник актера Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе, воевавший на стороне Украины, был ликвидирован в зоне боевых действий.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.