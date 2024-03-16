Эксперт рассказал, как Россия уничтожает французские установки CAESAR

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что российская армия регулярно ликвидирует гаубицы CAESAR, которые Франция поставила Украине в больших количествах.

По его словам, Франция передала Украине существенное количество гаубиц CAESAR.

«Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой. Несколько дней назад были подорваны еще две самоходки», — сказал Меркурис.

По его мнению, из этого следует, что Париж вряд ли сможет собрать и снабдить боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы переломить ход военных действий в пользу Киева.

До этого глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что совместное с Францией производство оружия на территории Украины начнется летом 2024 года.

Ранее во Франции опубликовали список поставленных Киеву вооружений.