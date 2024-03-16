Министр обороны Литвы подал в отставку

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса об отставке. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что подробные комментарии премьер-министра Шимоните по решениям запланированы на понедельник, 18 марта.

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что намерен уйти в отставку. Отмечалось, что президент страны Гитанас Науседа проведет встречу с Анушаускасом в субботу, 16 марта. Пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис добавил, что Анушаускас сам запросил встречу.

Премьер-министр Литвы объяснила отставку министра обороны необходимостью ускорить работу ведомства. По словам Шимоните, отставка связана с политическими сдвигами, а не с изменениями в сфере безопасности.

Анушаускас ранее заявлял, что Литва готова направить на Украину учебные миссии НАТО, а не собственные вооруженные силы.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис был объявлен в розыск МВД России.