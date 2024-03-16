Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Литвы подал в отставку

Премьер Литвы Шимоните получила письмо министра обороны Анушаускаса об отставке

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса об отставке. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что подробные комментарии премьер-министра Шимоните по решениям запланированы на понедельник, 18 марта.

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что намерен уйти в отставку. Отмечалось, что президент страны Гитанас Науседа проведет встречу с Анушаускасом в субботу, 16 марта. Пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис добавил, что Анушаускас сам запросил встречу.

Премьер-министр Литвы объяснила отставку министра обороны необходимостью ускорить работу ведомства. По словам Шимоните, отставка связана с политическими сдвигами, а не с изменениями в сфере безопасности.

Анушаускас ранее заявлял, что Литва готова направить на Украину учебные миссии НАТО, а не собственные вооруженные силы.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис был объявлен в розыск МВД России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами