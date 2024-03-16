Немецкий генерал заявил, что западное оружие не поможет победить Россию

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил, что западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не сможет помешать России в достижении целей на Украине.

«Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей»

Он отметил, что никакого чудо-оружия не существует. По его словам, «ни одна из систем не может это обеспечить».

Куят добавил, что Германии необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ФРГ не сможет контролировать их применение.

До этого сообщалось, что отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса «воздух-земля» Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, отправка которых Украине идет вразрез с интересам безопасности Германии. Об этом написал новостной портал T-Online.

Журнал Der Spiegel сообщал, что канцлер Германии не собирается отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus из-за страха, что их целью станет Кремль.

Ранее бундестаг проголосовал против резолюции о поставках Украине ракет Taurus.