Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий генерал заявил, что западное оружие не поможет победить Россию

Генерал Куят: западное оружие не помешает России достичь своих целей на Украине

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил, что западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не сможет помешать России в достижении целей на Украине.

«Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей»

Он отметил, что никакого чудо-оружия не существует. По его словам, «ни одна из систем не может это обеспечить».

Куят добавил, что Германии необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ФРГ не сможет контролировать их применение.

До этого сообщалось, что отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса «воздух-земля» Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, отправка которых Украине идет вразрез с интересам безопасности Германии. Об этом написал новостной портал T-Online.

Журнал Der Spiegel сообщал, что канцлер Германии не собирается отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus из-за страха, что их целью станет Кремль.

Ранее бундестаг проголосовал против резолюции о поставках Украине ракет Taurus.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами