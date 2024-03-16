Пограничники и военные сорвали прорыв украинских диверсантов

Попытка прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) близ села Козинка в Белгородской области была сорвана ВС РФ в сотрудничестве с пограничной службой ФСБ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России», – отметили в оборонном ведомстве.

16 марта Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения противнику в Белгородской и Курской областях.

До этого оборонное ведомство заявило, что военные ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным Минобороны, диверсанты прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8, а затем продвинулись на территорию России, но были обнаружены. Российские военные использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителей близлежащих сел эвакуировали.

Ранее удар гранатой по группе украинских диверсантов попал на видео.