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Пограничники и военные сорвали прорыв украинских диверсантов

МО РФ: прорыв диверсантов у села Козинка отбили ВС РФ совместно с пограничниками

Попытка прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) близ села Козинка в Белгородской области была сорвана ВС РФ в сотрудничестве с пограничной службой ФСБ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России», – отметили в оборонном ведомстве.

16 марта Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения противнику в Белгородской и Курской областях.

До этого оборонное ведомство заявило, что военные ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным Минобороны, диверсанты прибыли к границе России на двух вертолетах Ми-8, а затем продвинулись на территорию России, но были обнаружены. Российские военные использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителей близлежащих сел эвакуировали.

Ранее удар гранатой по группе украинских диверсантов попал на видео.

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