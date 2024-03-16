Названа причина «заглушки» самолета с министром обороны Британии на борту

Самолет с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту, в глушении сигнала которого СМИ обвинили Россию, не был оснащен требующейся защитой из-за решения военного руководства сократить расходы на фоне нехватки оборонного финансирования. Об этом сообщает телеканал ITV.

14 марта британская газета The Times писала, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, на котором Шэппс вместе с группой журналистов летел из Польши обратно в Соединенное Королевство.

По данным ITV, перевозивший Шэппса самолет не был оснащен спецсистемами, такими как защита от помех связи, из-за решения предшественника министра Бена Уоллеса сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов.

По данным The Times, ранее британские министры летали на самолетах BAe 146, имевшие все необходимые для защиты приспособления, однако экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон решил прекратить их использование в рамках мер по экономии расходов. Уоллес рассчитывал купить более бюджетные поддержанные самолеты, однако единственным вариантом оставались два новых бизнес-джета, купленные без систем защиты.

Позднее британское правительство объявило, что новые самолеты будут оснащены защитными системами, однако эти планы были отложены до 2026 года, пишет издание.

Ранее сообщалось, что российские военные якобы подавили сигнал GPS на половине территории Польши и в Сувалкском коридоре.