Сенатор РФ заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские военные, попадая в плен, говорят, что не знают, за что воюют. Его слова приводит РИА Новости.

«Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют», — заявил он.

По его словам, они не могут объяснить, какие идеалы отстаивали. Других подробностей сенатор Кастюкевич не привел.

До этого немецкое издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. По данным издания, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Также издание утверждает, что экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне прошлого года. Welt отмечает, что левый берег Днепра может стать отправной точкой для нового контрнаступления.

Ранее в США заявили, что ВСУ каждый день теряют все больше своих военнослужащих.