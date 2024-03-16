В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в Telegram-канале, что в селе Казачья Лопань в Харьковском районе был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

По словам Синегубова, регион подвергся ударам.

Утром 16 марта в Днепропетровской, Полтавской и в Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

15 марта глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной Украине части Запорожской области пятые сутки подряд получают повреждения объекты инфраструктуры.

В этот же день в Днепропетровской области Украины было повреждено промышленное предприятие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.